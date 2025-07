Onde assistir Ferroviária x Vila Nova pela Série B neste domingo (06)

Tigrão venceu na última rodada após seis derrotas seguidas

Augusto Araújo - 04 de julho de 2025

Ferroviária recebe o Vila Nova pela Série B. (Reprodução / Roberto Corrêa / VNFC)

Saindo de uma vitória após muito tempo sem vencer, o Vila Nova volta a campo neste domingo (06) para enfrentar a Ferroviária. A partida é válida pela 15ª rodada da Série B.

A bola vai rolar a partir das 16h, no estádio Fonte Luminosa, localizada na cidade de Araraquara (SP). Pedro Paulo Freire (SP) vai comandar a equipe de arbitragem.

O time da Locomotiva vem de uma derrota dolorosa. Na última rodada, foi até o Pará para enfrentar o Paysandu e saiu na frente.

Aos 42 minutos, Boschetti balançou as redes para o time paulista. Porém, no segundo tempo, uma rápida reação do Papão da Curuzu mudou tudo.

Isso porque o Paysandu fez dois gols em três minutos, com Marlon e Marcelinho. Placar final, 2 a 1.

Dessa forma, a Ferroviária se manteve em 13º lugar na Série B, com 18 pontos em 14 jogos. Já o Papão se manteve em 19º, mesmo com o triunfo.

Dia de clássico

Já o Tigrão deu fim a uma sequência pesada de derrotas seguidas. No total, somando Copa do Brasil e Série B, o Colorado perdeu seis vezes em sequência.

Porém, diante do Atlético, em um dos grandes clássicos de Goiânia, o Vila Nova voltou a ganhar. Graças a um gol solitário de Bruno Xavier, a equipe conseguiu ganhar de 1 a 0 do Dragão.

Assim, o Tigrão se encontra na 12ª posição, com 19 pontos. Enquanto isso, o Rubro-Negro ocupa o 8º lugar do campeonato.

Onde assistir Ferroviária x Vila Nova pela Série B neste domingo (06)

A plataforma de streaming Disney+ fará a transmissão do confronto pelas mídias sociais, assim como a ESPN pela rede de TV a cabo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!