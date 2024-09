Da criança ao adulto! Confira a programação dos cinemas de Goiânia

Animação, terror, drama, ação e comédia fazem parte da grade semanal

Ruan Monyel - 27 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/Sony Pictures/Imagem Filmes/Paramount Pictures)

Os cinemas de Goiânia estão com uma programação imperdível que promete agradar a todas as idades! Com produções que vão desde animações encantadoras para as crianças até dramas emocionantes e filmes de ação para o público adulto, você não vai ficar de fora dessa, né?

Este é o momento certo para garantir diversão em família ou até mesmo um tempo para relaxar com amigos e curtir uma nova história. Esta semana, com toda certeza, tem o filme certo para você. Confira os principais destaques.

O terror, que vem sendo elogiado pelos críticos e promete cenas bizarras, “A Substância” chegou às telonas da capital. Na trama, uma atriz, demitida por ser “velha demais”, procura um obscuro programa de aperfeiçoamento corporal em busca da juventude.

Porém, a substância que promete rejuvenescê-la promove uma mudança ainda mais radical, e aos poucos, a atriz perde o controle da própria sanidade e descobre o verdadeiro preço da perfeição. Veja o trailer:

A nova produção bíblica, “A Forja – O Poder da Transformação”, promete cenas emocionantes sobre o poder da oração. Na trama, o jovem Isaías acaba de terminar o ensino médio e não tem perspectiva de vida, mas tudo muda quando ele é desafiado a traçar um caminho para o futuro.

Isaías passa a ser mentorado por um grande empresário, e com a ajuda das orações de sua mãe, embarca em uma emocionante jornada para descobrir o propósito de Deus para sua vida. Assista à prévia:

Já a criançada tem muito o que comemorar, pois existem seis filmes, entre animações e comédias leves, para curtirem durante a semana. Entre os filmes estão: “Vovó Ninja”, “Princesa Adormecida” e “Meu Malvado Favorito 4”, mas o grande destaque vai para “Transformers: O Início”, que conta a história da origem dos robôs. Veja o trailer:

Outros títulos já conhecidos pelo público ainda estão na programação, mas não deixe de ir, pois esta pode ser a última semana. “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, “Silvio”, “Deadpool & Wolverine”, “É Assim Que Acaba”, “Não Fale o Mal”, “Passagrana”, “Golpe de Sorte em Paris” e “Pacto de Redenção” ainda podem ser assistidos.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!