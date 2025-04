Motorista de aplicativo em Aparecida de Goiânia reage a assalto e final é surpreendente

Polícia Militar chegou a ser acionada, mas não pode fazer muito devido à falta de identificação

Thiago Alonso - 25 de abril de 2025

Caso ocorreu no Jardim Buriti Sereno. (Foto: Captura/Google Street View)

Um motorista de aplicativo viveu momentos de terror, na noite desta quinta-feira (24), após aceitar uma corrida de uma passageira, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

Ao chegar ao local, o jovem, de 28 anos, foi surpreendido com o cliente que, no aplicativo, se apresentava com uma mulher, mas, na verdade, se tratava de um homem.

Apesar disso, ele seguiu a viagem, momento em que, durante o trajeto, foi abordado pelo passageiro que, com uma faca, teria anunciado um assalto.

Ao parar a motocicleta, o suposto assaltante teria exigido que o motorista de aplicativo entregasse o aparelho celular e deixasse o veículo.

No entanto, o próprio confrontou o assaltante, dizendo que motocicleta era rastreada e ela seria encontrada, levando o suspeito a desistir de roubá-la.

Após ter o celular e carteira — que continha documentos, cartões de crédito e R$ 60 em dinheiro — levados, a vítima acionou a Polícia Militar (PM), que se dirigiu ao endereço.

Apesar disso, não foi possível fazer muito, uma vez que o suspeito já havia fugido. Nem mesmo o nome dele foi identificada, uma vez que ele teria se passado por uma mulher no aplicativo de corridas.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade à ocorrência envolvendo o motorista de aplicativo.

