Final de semana deverá ser marcado pela presença de chuva em Goiás; veja cidades

Estado vive uma das maiores estiagens da história

Karina Ribeiro - 27 de setembro de 2024

Chuvas já tem previsão para retornarem. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Considerada a maior estiagem das últimas décadas, algumas cidades em Goiás acumulam mais de 160 dias sem precipitações. Entretanto, conforme boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), municípios devem ser palco de chuva neste final de semana – mas de forma esparsa e com pouco volume.

No sábado (28), a região Sudoeste do estado é onde previsão aponta o maior volume de precipitações – com 5mm. Cidades como Rio Verde, jataí, Goiatuba e Santa Helena de Goiás configuram no mapa com a presença de 1mm cada.

Outras regiões devem contar com uma perspectiva mais tímida – de 1mm. Nesse caso, entram Goiânia, Goiandira, Três Ranchos e Ipameri, por exemplo.

No domingo (29), o boletim aponta mudança de comportamento. A região Sudoeste está praticamente eliminada de precipitações – que estarão mais adiante – nas partes Central e Sul.

Goiânia, Itumbiara, Catalão e Ipameri voltam a configurar a lista das cidades com 1 mm.

Vale ressaltar que a temperatura deverá continuar alta – com as máximas variando entre 31ºC (Alto Paraíso) e 41 ºC em Porangatu.