Maior sino do mundo será uma das atrações na Festa do Divino Pai Eterno 2025; veja detalhes do evento

Além disso, cantores de renome nacional estão confirmados para atividades culturais do evento

Augusto Araújo - 24 de abril de 2025

Vox Patris será atração durante Romaria do Divino Pai Eterno. (Foto: Reprodução)

A tradicional Festa do Divino Pai Eterno, evento religioso que movimenta a cidade de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, terá como uma das principais atrações a exposição do Vox Patris, considerado o maior sino do mundo.

Pesando 55 toneladas e medindo 04 metros de altura por 4,5 metros de diâmetro, o item estará visível durante todos os dias do evento. Neste ano, ele acontece entre os dias 27 de junho a 06 de julho.

Contudo, além da exposição do Vox Patris, a celebração religiosa contará com missas, procissões e atividades culturais.

Além disso, artistas de grande calibre já foram confirmados no evento. São eles: a dupla Bruno & Marrone, e os cantores Daniel e Murilo Huff.

Por fim, a divulgação de mais detalhes da programação cultural do evento ocorrerá em breve.

Expectativa de público

A organização da Festa do Divino Pai Eterno anunciou que espera receber mais de 6 milhões de visitantes ao longo dos 10 dias de evento.

Assim, de olho na demanda de tantos fiéis, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) já abriu inscrições para os interessados em comercializar produtos durante a festa.

