Vagas de sobra: especialista revela técnicas para deixar empregos mais atrativos em Goiás

Concordando com o cenário da alta oferta de vagas e baixa procura, profissional considera o ambiente como "diferente"

Paulo Roberto Belém - 27 de setembro de 2024

Carteira de Trabalho (Foto:Agência Brasil)

Dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam uma taxa de desemprego de 6,6% no Brasil, o que indica que o país estaria se aproximando do percentual considerado como “pleno emprego”.

O conceito considera a situação em que pessoas dispostas a trabalhar já estejam empregadas – a maioria dos economistas aponta esse cenário variando entre 3% a 6%.

Situação que pode ser considerada em Goiás. Segundo o Governo, o índice de desempregados é de 5,2%, atingindo o menor patamar dos últimos 11 anos. Essa variante econômica costuma ser exaltada pelos gestores – gerando uma alta oferta de vagas de trabalho nas principais cidades goianas.

Empresas de vários segmentos de Goiás estão com processos de contratações abertos, sendo nas áreas de serviços, supermercadistas, logísticas, farmacêuticas, entre outros. Sem contar as unidades do Sistema Nacional do Emprego (Sine), que semanalmente, tem ofertado milhares de vagas em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, por exemplo.

A supervisora de Gestão de Pessoas, Ana Carolina Monteiro, concorda com o cenário da alta oferta de vagas e baixa procura. Na profissão há mais de 10 anos, ela classifica o ambiente como “diferente”.

Ela conta que o processo era mais exigente. “A gente selecionava, de fato, as pessoas pela qualificação e escolaridade. Hoje em dia, estamos tentando exigir ensino médio, mas, às vezes, nem é requisito para vagas operacionais”, explica.

A recrutadora considera que os candidatos estão cada vez mais criteriosos ao escolher uma empresa. “Muitos querem um horário comercial, de segunda a sexta e nosso papel é fazer com que as pessoas se sintam atraídas em continuar ou de chegar até nós”, afirma.

Para isso, a supervisora diz que as empresas têm apostado na oferta de benefícios para conquistar e fidelizar o trabalhador. “O intuito é deixar a vaga atrativa e evitar desligamentos, proporcionando um ambiente em que ele se sinta bem”, comenta.

Atualmente no segmento farmacêutico, ela cita estratégias de contratação. “Buscamos selecionar pessoas na nossa comunidade, valorizando a região e pedindo indicação de nossos colaboradores, que conhecem a rotina da empresa, fazendo uma propaganda”, brincou.

Outro método eficaz, segundo a supervisora, é buscar novos funcionários em eventos de emprego. “No nosso caso, temos participado de ‘feirões de emprego’ em Aparecida e Goiânia. O intuito é deixar a nossa empresa visível para uma maior quantidade de pessoas”, finalizou.