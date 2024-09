6 cidades no Brasil que possuem mais imóveis do moradores

Essa dinâmica interessante afeta tanto a economia local quanto a vida dos moradores

Pedro Ribeiro - 28 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Quente)

Você sabia que existem cidades brasileiras que têm mais casas do que moradores?

Pois é, esse fenômeno acontece, na maioria das vezes, em cidades que recebem um grande número de turistas em determinada época do ano.

Normalmente, muitas casas são utilizadas como propriedades de veraneio ou para aluguel durante alta temporada, o que faz com que o número de imóveis ultrapasse o de habitantes permanentes.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 18 cidades do Brasil que estão nessa situação.

Quer saber mais sobre essas cidades e o que as torna tão especiais? Acompanhe nossa lista e descubra quais são os destinos que mais se destacam!

1. Rio Quente – GO

Para começar a lista de cidades temos Rio Quente, em Goiás.

O município abriga o maior rio de águas quentes do mundo, com 12km de extensão e, por isso, se tornou um ponto turístico bastante popular.

Segundo os dados, a cidade conta com aproximadamente 3,9 mil habitante e possui 4,1 mil casas.

2. Arroio do Sal – RS

Essa é uma das cidades que a diferença fica ainda maior.

Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, possui pouco mais de 11 mil moradores e tem 7.800 casas a mais do que pessoas.

Isso dá em média 1,7 casas por habitante.

3. Mangaratiba – RJ

Localizada no Rio de Janeiro, Mangaratiba é uma cidade bastante conhecida por ter diversos condomínios de luxo.

A população ultrapassa os 40 mil habitantes, no entanto, muitas pessoas vão até a cidade apenas para aproveitar férias ou finais de semana.

Entre um dos imóveis que faz parte da estatística, está uma das mansões do jogador de futebol, Neymar Jr.

4. Ilha Comprida – SP

Outra cidade com mais casas do que gente, é Ilha Comprida, no litoral paulista.

O município é conhecido por suas extensas praias e pelo ecoturismo, além de atrair muitos visitantes durante o verão e feriados.

Nos períodos de baixa temporada, o lugar se torna mais tranquilo, com muitas casas sendo fechadas até a chegada de novos turistas.

5. Matinhos – PR

Localizada no litoral do Paraná, Matinhos é uma cidade que atrai muitos turistas, principalmente durante o verão.

Com belas praias e paisagens naturais, o município se transforma em um dos destinos mais procurados do estado.

No entanto, fora da alta temporada, é comum ver muitas casas desocupadas, já que a maior parte dos imóveis é utilizada como residência de veraneio.

6. Saubara – BA

Saubara, na Bahia, é uma charmosa cidade litorânea conhecida por sua tranquilidade e belezas naturais.

Suas praias calmas e o ambiente pacato fazem dela um destino bastante procurado para quem deseja fugir da agitação das grandes cidades, especialmente nos feriados e férias.

