Magno Oliver - 01 de abril de 2025

A vida de uma pessoa solteira é marcada sempre por eles: os dates amorosos. Porém, existem alguns erros que as pessoas solteiras cometem no primeiro encontro que não devem se repetir nunca.

Não existe receita de bolo do que é certo, mas existe muita coisa que, com certeza, não devemos praticar em encontro nenhum com alguém.

6 erros que todo solteiro comete no primeiro encontro

1. Escolher lugar ruim pro date

Antes de marcar de sair com uma pessoa, escolha lugares com boas avaliações e indicações.

Optar por um local muito barulhento, que serve comida ruim ou com ambiente desconfortável, por exemplo, pode prejudicar a experiência.

Opte sempre por lugares agradáveis e tranquilos para facilitar a conversa e a aproximação.

2. Ficar o tempo todo falando apenas de si mesmo

Date não é terapia para você focar em falar só sobre você o tempo inteiro!

Durante um primeiro encontro, muitas pessoas cometem esse erro grave e isso acaba gerando uma experiência chata para a outra pessoa.

3. Tentar impressionar demais a pessoa

Até em dates amorosos, uma regra é muito válida: menos e mais!

Seja com histórias grandiosas ou ostentando bens materiais, muitas pessoas tem a mania de exagerar bastante para impressionar quem elas estão encontrando.

No final, isso pode ser percebido como falta de autenticidade, insegurança ou que você é uma baita de uma pessoa mentirosa. Tome cuidado em suas ações.

4. Falar de ex-relacionamentos

Nada de falar de como era uma pessoa tal, de namoro tal que você teve.

Mencionar ex-amores pode passar a impressão de que a pessoa não está completamente disponível ou que ainda está presa ao passado.

É importante saber como foi um término, sim, mas gente que fala demais de pessoas que ficaram no passado não é um bom sinal.

5. Ficar forçando contatos físicos precoces

A regra “meu corpo, minhas regras”, funciona e muito para dates. Assim, nada de pressa em estabelecer um contato físico, pois isso além de constrangedor, é desrespeitoso.

O respeito pelo espaço pessoal do outro e o consentimento são essenciais para um encontro agradável e natural. Conquista primeiro para depois ter liberdade.

6. Não prestar atenção na conversa

Nada mais broxante que gente que não se interessa pelo que você tem a falar.

Olhar para o celular ou se distrair durante o bate-papo mostra desinteresse e falta de respeito. Focar na pessoa e nas palavras dela demonstra empatia, interesse e cria uma boa conexão.

