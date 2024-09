Morre motociclista que foi arremessado no ar após grave acidente em avenida de Anápolis

Vítima estava internada no Heana há 10 dias, mas não resistiu

Paulo Roberto Belém - 28 de setembro de 2024

Imagens mostram corpo do jovem sendo arremessado (Ffoto:Reprodução)

Morreu neste sábado (28) no Hospital Estadual Dr. Henrique Santillo (Heana), o motociclista que foi vítima de um grave acidente no Parque Residencial das Flores, região Norte de Anápolis, no último dia (18).

Identificado como Guilherme Santos, de 25 anos, o jovem, que trafegava em alta velocidade, colidiu em um veículo que fazia uma conversão. Com o impacto, ele foi arremessado em direção ao solo.

Nas imagens de câmeras de segurança que registraram o acidente, é possível ver que a condutora desce do veículo, um Fiat/Palio Weekend, observa o jovem caído, entra no carro de volta e deixa o local.

Mas um detalhe permitiu a identificação da motorista: a placa do veículo que se desprendeu e caiu no chão.

A morte da vítima deve ser informada à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) que está a cargo das investigações.