Jovem acerta porta de aço com “bicudas” para cobrar dívida de estabelecimento em Anápolis

Suspeito já era conhecido da polícia por outro delito

Da Redação - 28 de março de 2025

Motivação para chutes teria sido uma televisão. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 28 anos, optou pela confusão na hora de cobrar uma dívida de um estabelecimento localizado no Bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis, nesta sexta-feira (28).

O suspeito teria passado pela porta do comércio com uma motocicleta durante a manhã, dando “bicudas” a ponto de amassar o aço.

O ato teria sido testemunhado por duas pessoas que passavam pelo local. Elas souberam precisar à Polícia Militar (PM) quem era o jovem e para onde ele teria fugido depois disso.

Com essas informações, o suspeito foi localizado pouco depois. Questionado pelas autoridades, ele teria justificado o ataque contando sobre uma dívida que tinha com o proprietário do comércio.

Ele teria explicado que a esposa havia deixado uma televisão para conserto na loja de eletrônicos, cerca de um ano antes. Apesar do pagamento efetuado, de R$ 900, o item não teria sido entregue.

Com a “enrolação”, ele teria “perdido a cabeça” e resolvido cobrar por meio de chutes.

Diante do dano e junto aos policiais, o dono do estabelecimento devolveu a televisão e teria dito que também devolveria o dinheiro, de maneira parcelada.

Agora, os envolvidos devem passar por uma audiência, na sede do juizado criminal de Anápolis, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

