Eerizania chama Márcio Corrêa de “bolsonarista fake” ao falar sobre o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro

Candidata afirmou que ex-presidente nem sabe quem é o candidato do PL

Pedro Hara - 29 de setembro de 2024

Eerizania Freitas e José de Lima durante debate realizado pelo Portal 6. (Foto: José Alvez)

Durante o debate realizado pelo Portal 6, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e o Fórum Empresarial de Anápolis, Eerizania Freitas (UB) chamou Márcio Corrêa (PL) de “bolsonarista fake” ao falar sobre o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O senhor é um bolsonarista fake. Até o ano de 2022, o senhor esteve com o grupo do PT, inclusive com Simone Tebet. O senhor tem cinco minutos de fala de Jair Bolsonaro falando do senhor, porque ele nem o conhece, ele nem sabe o que dizer ao seu respeito”, afirmou Eerizania.

Márcio preferiu não comentar sobre a declaração de Eerizania e respondeu sobre os investimentos dele em diferentes cidades de Goiás, fato que também foi questionado pela candidata do União Brasil.

