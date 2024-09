Truque caseiro para deixar as cadeiras de plástico brilhando como novas

Uma misturinha, com ingredientes simples, vai deixar suas cadeiras brilhando como no primeiro dia de uso

Ruan Monyel - 29 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Lu Compartilhando Ideias e Vida na Roça)

Todo mundo tem ao menos um jogo de cadeiras de plástico em casa, não é mesmo? Afinal, essa é uma opção barata e versátil.

Mas, apesar de práticas, a principal desvantagem é que, com o tempo, elas acabam perdendo o brilho e ficando com manchas pretas.

Porém, existe uma receitinha caseira simples, com poucos ingredientes, que vai recuperar o brilho das suas cadeiras em poucos minutos.

As cadeiras e banquinhos de plástico são extremamente comuns em grandes eventos e até mesmo no dia a dia das famílias.

Mas o material acaba ficando sujo e com a aparência de desgastado com o tempo, e mesmo com muito esforço, parece impossível limpá-lo.

E é aí que você se engana, afinal, existe um truque caseiro para deixar as cadeiras limpas, além de recuperar o brilho de quando estavam novas.

A receitinha, com ingredientes simples, divulgada pelo site “DN+”, promete um resultado surpreendente de forma muito econômica.

Para fazer, você só vai precisar de água morna, bicarbonato de sódio, vinagre de álcool e detergente, tudo na medida em que achar necessário.

Primeiro, misture o detergente e a água, e lave normalmente as cadeiras, utilizando uma esponja e retirando as sujeiras mais superficiais.

Depois, misture o bicarbonato de sódio com o vinagre diluídos em água, e então aplique nas cadeiras, deixando agir por cerca de 15 minutos.

Em seguida, com uma escova de cerdas macias ou esponja, esfregue tudo muito bem e enxágue. Repita o processo, caso necessário.

Por fim, deixe as cadeiras no sol por algumas horas ou até que sequem completamente, e seja surpreendido pela qualidade da limpeza e pelo brilho dos móveis.

