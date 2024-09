Duas pessoas morrem em gravíssimo acidente em Goiás e duas crianças são encaminhadas às pressas para hospital

Bombeiro que também estava na rodovia prestou os primeiros socorros e solicitou um helicóptero para realizar o resgate

Davi Galvão - 30 de setembro de 2024

Veículos colidiram frontalmente. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas morreram após um grave acidente ocorrido neste domingo (29), na GO-230, em Água Fria, região Leste de Goiás. Dentre os feridos, estão dois irmãos, de 7 e 5 anos.

Os veículos envolvidos colidiram frontalmente, mas ainda não se sabe as condições exatas do ocorrido. Em um dos automóveis estava a motorista Leidiane Martins Pereira, de 33 anos, que morreu no local, e outros três passageiros: o marido, de 36 e os dois filhos.

No outro carro, havia apenas o motorista, Francisco Carlos Nunes Lima, de 58 anos, que também veio a óbito.

Um sargento do Corpo de Bombeiros que passava pela rodovia iniciou de imediato os primeiros socorros e também solicitou o apoio do helicóptero da corporação, a fim de transportar o marido para o Hospital de Base do Distrito Federal.

Quando as demais autoridades chegaram, ambas as crianças já haviam sido levadas até uma unidade hospitalar por testemunhas, que presenciaram o acidente.

O local da colisão, os veículos envolvidos e os corpos das vítimas permaneceram sob os cuidados da Polícia Militar (PM) até a chegada da polícia técnico-científica.

O caso seguirá sendo investigado a fim de determinar as causas do acidente.