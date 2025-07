Duas pessoas ficam presas às ferragens após caminhões colidirem na BR-060

Acidente demandou uma mobilização conjunta do Corpo de Bombeiros, Samu e equipes da Triunfo Concebra

Natália Sezil - 09 de julho de 2025

Colisão entre caminhões deixou duas pessoas feridas. (Foto: Reprodução)

O motorista e a passageira de um caminhão, ainda não identificados, acabaram ficando presos às ferragens após o veículo em que estavam colidir com a parte traseira de uma caçamba na BR-060, na zona rural de Alexãnia.

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (09) e demandou acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

Ambulâncias da Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, também estiveram no local, para auxiliar nos primeiros-socorros.

No momento da chegada dos bombeiros, a concessionária já teria dado início à remoção do condutor, recebendo apoio dos militares. A Triunfo também ficou responsável pelo transporte da vítima.

A passageira, que também ficou ferida e precisou de atendimento médico, já havia sido transportada pelo Samu até uma unidade de saúde.

Quanto aos ocupantes do caminhão-caçamba, que estava carregado, ninguém ficou ferido. Uma foto registrada no local mostra como a força do impacto foi sentida, principalmente, pelo veículo de trás.

Na imagem, é possível ver quase nenhuma avaria no caminhão atingido, enquanto o que foi responsável pela colisão tem a parte frontal totalmente retorcida.

Agora, o caso deve ser encaminhado às autoridades competentes, que ficam responsáveis por apurar a dinâmica do acidente e tomar as providências cabíveis.

