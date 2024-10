Almoço organizado por pastora da igreja de Eerizania é cancelado a pedido do Ministério Público

Durante o evento seriam oferecidos serviços à população como cadastro no Bolsa Família e CadÚnico

Pedro Hara - 01 de outubro de 2024

Pastora Ilma Ferreira. (Foto: Reprodução)

Marcado para esta terça-feira (1º), o almoço organizado pela pastora Ilma Ferreira, da Assembleia de Deus, foi cancelado a pedido do Ministério Público (MP).

Ilma é irmã do pastor José Clarimundo César, líder da Assembleia de Deus em Anápolis, igreja onde a candidata à Prefeitura de Anápolis, Eerizania Freitas (UB), congrega.

Durante o evento, seriam oferecidos serviços como vagas de emprego, inscrições para cursos de qualificação profissional, além de cadastros no Bolsa Família e CadÚnico.

Segundo a religiosa, o MP pediu o cancelamento do almoço devido à proximidade da data escolhida com a realização do 1º turno das eleições, no domingo (06).