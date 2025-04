Homem que matou primo da esposa em Anápolis durante confraternização familiar vai a júri popular

Juíza do caso é Nathália Bueno, e o suspeito teria cometido o crime por ciúmes

Samuel Leão - 22 de abril de 2025

Fórum de Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Richard Rodrigues de Souza, acusado de matar uma pessoa e balear outras duas durante uma confraternização familiar, em julho de 2021, passa por júri popular em Anápolis nesta terça-feira (22).

A juíza do caso é Nathália Bueno e o suspeito teria cometido o crime por ciúmes. Ele havia deixado a residência, situada no bairro São José, pouco antes em razão de uma discussão com um primo da própria companheira.

Após ter o desentendimento, acreditando que a esposa estava sendo assediada, Richard saiu do local e depois voltou, já portando a arma.

Na ocasião, o homem teria voltado atirando, acertando Fabrício Oliveira e Diego Barroso, que sobreviveram, e atingindo fatalmente Leandro Dias Pereira.

Richard foi encontrado escondido no município de Niquelândia e afirmou ter usado drogas antes da festa e que atirou no primo da esposa em “legítima defesa”. Essa versão foi desmentida por todas as testemunhas.