Magno Oliver - 01 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube/ Canal Daversa Paolino)

O turismo mundial concedeu ao Brasil um título inédito de muito reconhecimento.

Assim, milhares de viajantes pelo mundo entraram em um consenso e elegeram, por meio da plataforma TripAdvisor, uma praia brasileira como melhor do mundo.

A coroa foi concedida à praia do Sancho, localizada no paradisíaco arquipélago de Fernando de Noronha. A fama internacional não é à toa: suas águas cristalinas, a rica vida marinha e a beleza intocada da região fazem dela um destino dos sonhos para turistas de todos os cantos.

Conheça praia eleita a mais bonita do mundo (é do Brasil)

A votação coloca a Praia do Sancho em pé de igualdade com destinos famosos como Caribe, Havaí e outras praias europeias. Viajantes de todos os lugares do mundo destacaram a beleza incomparável e a experiência única proporcionada pelo local.

O destino encanta qualquer pessoa com suas falésias cobertas de vegetação exuberante e o difícil acesso, que contribui para preservar o local.

O visitante precisa descer uma escadaria entre as rochas para chegar ao paraíso, uma aventura que, apesar de desafiadora, recompensa com um cenário impressionante. A praia é ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.

A eleição da TripAdvisor segue um processo rigoroso, onde são levados em consideração fatores como: pureza da água e qualidade da areia; opções de lazer como mergulho e snorkeling; conservação ambiental e esforços de preservação; infraestrutura e acessibilidade turística.

Segundo pesquisa da agência de turismo Booking.com, 56% dos viajantes preferem as praias tranquilas e que oferecem alguma oferta de produtos e serviços. Por outro lado, 39% preferem as praias bem populares e conhecidas.

Por fim, a Baía do Sancho foi destaque em 2022, ficando em sétimo lugar entre as 25 melhores do mundo. Já em 2021 ficou na terceira posição.

