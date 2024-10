Onde assistir Criciúma x Atlético-GO pelo Brasileirão na quinta-feira (03)

Partida será realizada às 19h, no estádio Heriberto Hülse, casa do Tigre de Santa Catarina

Augusto Araújo - 01 de outubro de 2024

Criciúma e Atlético-GO jogam pelo Brasileirão nesta quinta-feira (03). (Foto: Cleiton Ramos / Ingryd Oliveira)

Nesta quinta-feira (03), Criciúma e Atlético-GO se enfrentam, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola vai rolar a partir das 19h, no estádio Heriberto Hülse, localizado na cidade catarinense que dá nome à equipe anfitriã.

Os donos da casa vêm de uma sequência inconstante no Brasileirão, tendo perdido a última partida para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Cauly marcou o gol solitário que decretou a vitória do Tricolor Baiano.

Com o revés, o Tigre se encontra na 14ª posição, com 32 pontos conquistados – apenas quatro de distância da zona de rebaixamento.

O Dragão, por outro lado, voltou a dar esperanças à torcida, após um magro 1 a 0 diante do Fluminense no último jogo. Janderson balançou as redes para o time goiano.

No entanto, o Rubro-Negro ainda se encontra na lanterna, com 21 pontos. Caso consiga uma vitória e o Cuiabá não pontue, o Atlético-GO conseguirá alcançar a 19ª colocação.

Os canais Premiere farão a transmissão ao vivo do confronto, pelo sistema de pay-per-view. A plataforma online Prime Video também repercute o duelo ao vivo.

Por fim, os fãs poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.