Quando se trata de um primeiro encontro, muitos se preocupam em escolher a roupa ideal e sobre o que será falado, chegando até a ensaiar alguns assuntos que serão abordados. Mas um estudo revela uma característica que torna uma pessoa de fato atraente.

A pesquisa foi publicada pela revista científica British Journal of Social Psychology, que analisou o comportamento que mais chama a atenção. Saiba mais lendo até o final!

Estudo revela qual característica que torna uma pessoa de fato atraente

De acordo com a pesquisa, a gentileza é a característica que mais se destaca na definição de beleza.

“A pró-socialidade, devido ao seu papel fundamental nos relacionamentos humanos, influencia de forma única as avaliações de atratividade física. […] Em uma sociedade que valoriza a aparência, é importante entender os fatores que influenciam a avaliação da beleza”, escreveu a equipe.

O estudo envolveu uma série de experimentos e um total de 4.192 participantes. Todos receberam fotos de homens ou mulheres (que sorriam) juntamente com descrições deles.

A legenda incluia diferentes aspectos de personalidade e informava onde as pessoas trabalhavam, tipo de humor, se era inteligente e outros fatores.

Com isso, os participantes foram classificando aqueles que consideravam mais atraentes. Foi notado pelos pesquisadores que as pessoas mais pró-socais foram classificadas como sendo as mais bonitas.

“Embora outros traços de personalidade tenham seus méritos, este estudo demonstra que a pró-socialidade influencia significativamente as avaliações de beleza mais do que outros traços positivos, como humor ou inteligência. Em nível individual, praticar atos gentis e úteis pode gerar avaliações mais favoráveis ​​da aparência de uma pessoa”, finaliza a equipe.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!