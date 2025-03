Segredo para economizar gás de cozinha que as empresas não querem revelar

Adotar essas práticas pode gerar uma grande diferença no seu consumo e garantir mais segurança para você e sua família

Pedro Ribeiro - 29 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Nos dias de hoje, com o aumento dos preços, economizar gás se tornou algo quase que indispensável.

Afinal, esse é um item essencial no dia a dia, e qualquer redução no consumo significa menos gastos e mais dinheiro sobrando.

O que muitas pessoas não sabem é que existem truques simples para gastar menos gás e prolongar a duração do botijão.

As empresas que vendem gás não têm interesse que você descubra essas estratégias.

Afinal, quanto mais gás você consome, precisará comprar um novo botijão com mais frequência.

O segredo para economizar gás está nos pequenos detalhes e hábitos do dia a dia. Veja algumas dicas fundamentais:

Mantenha as bocas do fogão sempre limpas

Se você já notou que a chama do seu fogão está amarelada ou alaranjada, fique atento!

Isso indica que as bocas do fogão podem estar entupidas ou funcionando mal.

Quando isso acontece, o fogo perde potência e gasta mais gás para cozinhar os alimentos.

Para resolver, mantenha as bocas sempre limpas e desobstruídas para garantir um consumo eficiente.

Ajuste o tamanho da chama

Muita gente não sabe, mas o tamanho da chama influencia diretamente no consumo de gás.

Se a chama estiver muito alta, mais gás será desperdiçado. O ideal é usar apenas o necessário para cada tipo de cozimento.

Se tiver dúvidas sobre como fazer esse ajuste com segurança, chame um profissional.

Use as bocas do fogão de forma estratégica

As bocas menores do fogão são ideais para panelas pequenas e para cozimentos mais longos com fogo baixo.

Já as bocas maiores podem ser utilizadas para cozimentos mais rápidos e que necessitam de fogo mais intenso.

Saber equilibrar o uso das bocas pode te ajudar a economizar gás sem comprometer o preparo das refeições.

Cuidados extras para economizar e evitar riscos

Economizar gás é importante, mas garantir a segurança também é essencial. Veja algumas medidas preventivas:

Instalação correta do botijão

Desde o momento da instalação, tome cuidado para usar ferramentas adequadas e seguir os padrões de segurança.

Se possível, contrate um profissional para fazer o processo corretamente.

Verifique vazamentos regularmente

Para evitar riscos e desperdícios, faça testes periódicos para checar se há vazamento de gás.

Um truque simples é passar uma esponja com água e sabão na junção do botijão com o fogão.

Se aparecerem bolhas, significa que há vazamento e é necessário refazer a instalação imediatamente.

O que fazer se sentir cheiro de gás?

Por fim, caso perceba cheiro de gás no ambiente, não acenda luzes nem faça faíscas.

A primeira providência é fechar o registro do gás e abrir portas e janelas para ventilar o local.

Se o cheiro persistir, chame um técnico especializado.

