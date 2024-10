Homem viraliza após dizer que mulheres de Goiás estão entre as mais “fáceis do Brasil”

Vídeo publicado nas redes sociais dividiu opinião dos internautas

Gabriella Pinheiro - 02 de outubro de 2024

Homem chama mulheres de Goiás de mais fáceis do Brasil e é alvo de polêmica. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

A opinião de um homem sobre o comportamento das mulheres goianas deu o que falar nas redes sociais e foi alvo de polêmica. Isso porque o rapaz definiu as moças de Goiás e Brasília como sendo “as mais fáceis do Brasil”.

Na gravação, publicada nas redes sociais, ele começa afirmando que para conquistar uma mulher em uma desses entes federativos não é preciso atributos físicos como ser alto, bonito ou forte, mas sim agir como o que ele define sendo um homem.

“Aqui em Goiás os caras estão mais preocupados com os carros dos homens do que com a mulher. Então elas ficam só. Você vai em algum lugar e tem mulher bonita, você nunca vai vê-las acompanhadas”, diz.

Na sequência, ele dá algumas orientações que os homens devem seguir para conseguir se dar bem durante os encontros com mulheres do estado.

De acordo com ele, ao sair para ir em um ‘date’, por exemplo, é necessário que os homens mantenham uma postura firme, conversem com a mulher e principalmente: paguem a conta.

“Vai tomar açaí? Paga o açaí. […] Leva a menina e busca ela em casa”, destaca.

Ele também orienta ser necessário que os homens sigam uma regra já conhecida: de deixá-las andar do lado oposto da calçada.

Nos comentários, internautas se dividiram entre aqueles que apoiaram as falas do homem, enquanto outros se mostraram fortemente contrários aos argumentos do rapaz.

“E ele mentiu no que???? Achei super sensato…”, comentou uma.

“Nunca mais ele vai pega uma mulher do Goiás ou de Brasília kkkk”, disse outro.

Veja o vídeo: