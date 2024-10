Indústria anuncia investimento inovador de R$ 1,2 bilhão gerando mais de 1 mil empregos em Goiás

Essa será a primeira planta da unidade federativa que consegue transformar o bagaço de cana em combustível sustentável

Samuel Leão - 02 de outubro de 2024

Instalações da Raízen, em Jataí. (Foto: Lucas HD Silva/Google)

A indústria Raízen anunciou, na terça-feira (1º), o investimento de R$ 1,2 bilhão na primeira usina de etanol de segunda geração de Goiás (E2G). O empreendimento será realizado em Jataí e deverá gerar mais de mil empregos, entre diretos e indiretos.

Segundo os responsáveis pela iniciativa, essa será a primeira planta da unidade federativa que consegue transformar o bagaço de cana em combustível sustentável. Dessa forma, é gerado um forte impulsionamento do setor de energias renováveis.

A estrutura será construída em uma área anexa ao Parque de Bioenergia, propriedade já pertencente à empresa no município. A previsão de funcionamento da unidade é para 2028, segundo o vice-presidente de Açúcar e renováveis da Raízen, Francis Queen.

“A gente não consegue fazer esses investimentos sem apoio massivo dos governos estaduais e municipais”, destacou ainda ele, pontuando que essa teria sido a principal variável levada em consideração ao escolher Jataí, em detrimento de outras 35 cidades.

Com o impulso gerado pelo investimento, espera-se um grande crescimento na safra de cana-de-açúcar, de modo que Goiás deve chegar em 76,6 milhões de toneladas em 2023/24, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional.

Já em relação ao etanol, a projeção aponta 4,7 bilhões de litros, posicionado o estado na segundo posição do país. O presidente do Conselho de Administração da Raízen, Rubens Ometto, ainda ressaltou que a empresa “é a única do mundo que faz etanol de segunda geração, usando como matéria-prima o bagaço da cana. É um produto fantástico, que você consegue, numa primeira etapa, aumentar a produção em 40% de etanol”.