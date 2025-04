Homem é espancado após ser reconhecido por furto, mas polícia se depara com versões diferentes da história

Câmeras de segurança registraram o momento das agressões, em Goiânia

Natália Sezil - 17 de abril de 2025

Homem foi encontrado em posição fetal pelos bombeiros. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 52 anos, foi espancado no meio da rua após ser reconhecido como o suposto autor de um furto, mas, ao ser acionada, a Polícia Militar (PM) se deparou com versões diferentes da história.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (17), no Setor Leste Universitário, em Goiânia, mas a situação teria começado antes disso, na noite anterior.

Isso porque o mencionado crime teria acontecido na quarta-feira (16), quando um jovem, de 21 anos, teria tido o cartão de crédito furtado enquanto estava em uma sanduicheira no mesmo setor.

Notificações recebidas no próprio celular, depois disso, o informavam sobre onde o cartão estava sendo utilizado. Cerca de R$ 280 teriam sido gastos, por exemplo, próximo ao Terminal da Praça da Bíblia.

Ao andar pelo Setor Leste Universitário, nesta quinta-feira, ele acabou se deparando com um homem que havia considerado semelhante ao suposto ladrão.

Diante disso, ele o imobilizou e começou a agredi-lo, com socos. Em seguida, acionou a PM. Entretanto, com as autoridades no local, duas versões da história entraram em conflito.

Isso porque o homem agredido teria contado aos policiais que havia encontrado o cartão em uma lixeira próximo à igreja matriz. Ele teria pegado e usado o objeto para comprar alimentos e um desodorante.

Ele também teria dito que havia sido agredido não só pelo jovem mencionado, mas também pelo amigo do jovem furtado, de 25 anos, inclusive com um cabo de vassoura que estava quebrado.

Câmeras de segurança chegaram a mostrar o momento das agressões, quando a dupla se aproxima do homem e começa a espancá-lo.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Cais do Jardim Novo Mundo, onde foi avaliado e internado, para avaliação neurológica.

Já a dupla de amigos foi levada à delegacia, onde a Polícia Civil (PC) deve realizar os procedimentos legais, ficando responsável pelo caso.

