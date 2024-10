Lançado edital para vagas na área da Saúde e salários de R$ 8,5 mil em Goiás

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior

Augusto Araújo - 02 de outubro de 2024

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

O Instituto de Gestão e Humanização em Goiás (IGH-GO) lançou o edital para a contratação de profissionais para atuar na área da Saúde, com salários de até R$ 8.553,97.

Conforme o documento, as oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, que irão trabalhar no Hospital Estadual da Mulher (HEMU) e no Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL). Confira a lista completa:

Agente de Portaria

Analista Administrativo

Analista de Qualidade

Analista de Qualidade Pleno

Analista de Sistema

Assistente Administrativo

Assistente de Faturamento

Assistente de TI

Assistente Social

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Lavanderia

Auxiliar de Manutenção

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar Operacional

Biomédico

Eletricista

Eletrotécnico

Enfermeiro

Enfermeiro de CCIH

Enfermeiro Obstetra

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Jardineiro

Líder de Higienização

Maqueiro

Médico do Trabalho

Motorista

Motorista de Ambulância

Oficial de Manutenção

Ouvidor

Técnico de Enfermagem

Técnico de Laboratório

Técnico de Segurança do Trabalho

Tutor de Residência de Enfermagem

As inscrições devem ser feitas no site oficial do IGH-GO, por meio do preenchimento de um formulário digital, até o dia 06 de outubro. Não será cobrada taxa para se candidatar.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular/análise documental, entrevista por competências, avaliação técnica, além de exame médico admissional.

Para mais informações, leia os editais disponibilizados no site oficial do IGH-GO.