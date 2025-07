TRE-GO lança novo processo seletivo com vagas de estágio para ensino médio e graduação

Certame conta com bolsas de R$ 600 a R$ 1,2 mil

Thiago Alonso - 07 de julho de 2025

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. (Foto: Reprodução/Wikimedia Commons)

Estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), que visa preencher vagas de estágio no órgão.

O certame é destinado para estudantes, a partir de 16 anos, que estejam cursando a partir do 2º semestre do 1º ano do ensino médio, ou pelo menos metade da graduação, para o nível superior.

Outro requisito mínimo para os concorrentes é não estar no último semestre do curso superior, assim como não estar realizando outro estágio ou ser filiado a um partido político.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 03 de agosto, por meio do site da Universidade Patativa, onde os candidatos também realizarão uma prova online, que determinará os classificados.

O processo seletivo conta com bolsas-auxílio de R$ 600 para estudantes de nível médio, e R$ 1,2 mil para nível superior. Em ambas as modalidades, os selecionados também recebem um auxílio-transporte.

Para mais informações, o TRE-GO disponibilizou os e-mails [email protected] e o WhatsApp (88) 99348-0756, além do edital com mais informações.

