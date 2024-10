Lucca vence a primeira edição do Estrela da Casa

Goiano foi o escolhido do público e foi campeão com 41,13% dos votos

Folhapress - 02 de outubro de 2024

Cantor goiano Lucca. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor sertanejo Lucca venceu a primeira edição do Estrela da Casa na noite desta terça-feira (1º). O goiano foi o escolhido do público e foi campeão com 41,13% dos votos.

Além dele, os outros finalistas, Leidy Murilho, Matheus Torres e Unna X, fizeram suas últimas apresentações na noite desta terça.

Ana Clara agradeceu o público que acompanhou os 50 dias do reality e disse que em 2025 haverá uma edição do Estrela da Casa. Foram quase dois meses de workshops, ensaios e apresentações musicais.

Os dez participantes eliminados ao longo da temporada se reencontraram no palco do programa.