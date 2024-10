6 palavras em português que são exclusivas e não têm tradução para nenhuma outra língua

São termos que fazem parte do nosso cotidiano e refletem a nossa cultura de um jeito único

Pedro Ribeiro - 03 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Joédson Alves/Agência Brasil)

O português é uma língua cheia de particularidades e, muitas vezes, nos deparamos com termos que simplesmente não possuem tradução direta em outros idiomas.

Isso mostra o quanto nossa língua é rica e capaz de expressar sentimentos e situações de maneira única.

1. Saudade

Talvez essa seja a mais famosa entre as palavras sem tradução. Saudade expressa aquele sentimento de falta misturado com carinho e nostalgia.

Pode ser pela ausência de uma pessoa, lugar ou momento especial.

É um termo que carrega uma profundidade emocional que outras línguas não conseguem captar com a mesma precisão.

2. Desenrascanço

Desenrascanço vem do português europeu e descreve a habilidade de resolver situações complicadas de última hora, com criatividade e improviso.

É o famoso “se vira nos 30”, mas com uma palavra só, coisa que nenhuma outra língua conseguiu criar.

3. Mimo

Essa palavra descreve algo que é feito ou dado com muito cuidado e carinho, seja um presente especial ou um gesto de atenção.

Embora possa ser confundido com “presente” ou “agrado”, o termo carrega um sentido mais afetuoso e detalhista.

Dar ou receber um mimo é, na verdade, uma forma de demonstrar apreço.

4. Malandragem

A malandragem é mais do que ser apenas esperto.

Essa palavra em português define habilidade de se virar, de driblar as dificuldades da vida com astúcia, mas sem necessariamente quebrar as regras.

Não é à toa que esse termo está tão presente na cultura brasileira.

5. Chamego

Outro termo bem conhecido por aqui, mas que não tem definição ou tradução em outras línguas, é chamego.

Essa palavra é a forma carinhosa e afetuosa de interagir com alguém.

Além disso, diferente de “amor” ou “carinho”, o chamego tem um tom mais íntimo e acolhedor, muitas vezes envolvendo abraços, beijos e trocas de afeto.

Ele traz a ideia de aconchego e proximidade, algo que outras línguas não conseguem expressar.

6. Empreiteiro

Por fim, o termo empreiteiro define um profissional que cuida da execução de obras e reformas.

O interessante dessa palavra é que ela não tem uma tradução direta que capture todas as nuances de responsabilidade, flexibilidade e autonomia que o termo carrega em português.

É mais do que um simples “contratante” ou “construtor”.

