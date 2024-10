Anapolinos improvisam tenda para tentar fugir do calor após Prefeitura arrancar árvore

População relata que prática tem acontecido por toda a cidade. Centro Administrativo sustenta que retiradas são necessárias

Thiago Alonso - 03 de outubro de 2024

Comerciante precisou colocar tenda para fugir do calor deixado após retirada da árvore. (Foto: Reprodução/Anápolis na Rede)

Localizada na região Central de Goiás, Anápolis naturalmente acaba sendo afetada pelo calor, especialmente durante o período de seca. Para diminuir esses efeitos, as árvores acabam sendo aliadas da população, refrescando os ambientes e aliviando as altas temperaturas.

Contudo, o Portal 6 tem recebido diversas denúncias de anapolinos que relatam uma série de árvores sendo cortadas pela cidade, desregulando as sensações térmicas e afetando diretamente o dia a dia das pessoas.

Um desses exemplos foi postado pelo perfil Anápolis na Rede (@anapolisnarede), que divulgou imagens de uma retirada na rua 15 de dezembro, no setor Central.

Na publicação, a página ironizou a situação: “Em Anápolis é assim, cortamos árvores, não replantamos outras no local e colocamos uma cobertura de plástico para proteger do calor escaldante”.

No registro, é possível ver que um comerciante colocou uma tenda no lugar onde costumava ficar a planta, de modo que fugisse da temperatura elevada.

À reportagem, Claudiomir Gonçalves, administrador do perfil, relatou que esta era a última de uma série de árvores que haviam sido cortadas na região.

Problemas recorrentes

A cena, apesar de ácida, não é isolada, sendo avistada em outros locais da cidade, como apontou uma anapolina em entrevista ao Portal 6.

Segundo ela, a Prefeitura tem se preocupado somente em retirar as árvores, alegando que atrapalham a calçada, mas sem se preocupar com possíveis consequências.

“Eles não têm consciência de que a árvore também traz benefícios. Tem árvores muito antigas, elas fazem sombra, refrescam os lugares”, pontuou a mulher, que preferiu não se identificar.

Indignada, ela ainda exemplificou um caso ocorrido na calçada da Paróquia São Francisco de Assis, no Bairro Jundiaí. No endereço, a planta foi retirada e o local foi cimentado.

“Se a gente for analisar, Anápolis está inteira dessa maneira: as pessoas arrancam a árvore para colocar carro, arrancam porque está atrapalhando a calçada, então, ok, arranca a árvore e faz o plantio de outra”, sugeriu.

“Eu vejo o pouco caso que a Prefeitura e os nossos governantes têm em relação ao meio ambiente. Eu nem sei citar quem é o secretário do meio ambiente”, contou.

O que diz a Prefeitura?

Ao Portal 6, a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, justificou que a árvore da rua 15 de dezembro estava invadindo um estabelecimento, assim como quebrando a calçada e invadindo a rede elétrica, e foi retirada após pedidos de um popular. A pasta ainda destacou que um novo plano de arborização será iniciado em breve.

Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos informa que a árvore citada estava invadindo um estabelecimento, as raizes quebrando a calçada e alcançando a rede elétrica. Para a retirada que, inclusive veio por meio de solicitação popular, foi realizado estudo prévio e será feita compensação ambiental. Ressalta ainda que, em breve, será iniciado um novo plano de arborização com espécies adequadas à vias urbanas para mitigar os impactos das mudanças climáticas.”