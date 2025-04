Saiba onde adquirir e valor de ingressos para jogo entre Anápolis e Floresta (CE) pela Série C

Partida será realizada no Estádio Jonas Duarte, a partir das 19h30

Augusto Araújo - 24 de abril de 2025

Torcida do Anápolis no Estádio Jonas Duarte. (Foto: clicanuto/AFC)

Já está aberta a venda de ingressos para a partida entre Anápolis e Floresta (CE), válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

A bola vai rolar a partir das 19h30 de segunda-feira (28), no Estádio Jonas Duarte, localizado na Avenida Brasil-Sul.

Os interessados podem adquirir as entradas pelos valores de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e R$ 10 (mulher) na parte coberta do estádio. Já no setor descoberto, o preço é de R$ 40 e R$ 20, respectivamente.

Além disso, foi mantida a promoção de R$ 10 para mulheres, em ambas as partes do Jonas Duarte. Contudo, a compra destes ingressos será feita exclusivamente de forma presencial.

Vale destacar, também, que a biometria facial será obrigatória para todos os torcedores, independente do sexo.

Onde adquirir os ingressos

As entradas já estão à venda de forma virtual, pela plataforma IngressoSA. Por outro lado, a venda física acontece nesta sexta (25) e segunda-feira (28) no Estádio Jonas Duarte.

No primeiro dia, o período para compra dos bilhetes se dará entre 09h e 18h. Já na data da partida, ocorrerá a partir das 09h até o horário do jogo.

Além disso, os fãs que comprarem uma camisa de treino ou aquecimento no CT Alto da Boa Vista também adquirem um ingresso, válido para a arquibancada descoberto, no setor do time mandante (o Anápolis).

Por fim, os sócio-torcedores do Galo no Coração terão os ingressos creditados diretamente no CPF de cada sócio, sem a necessidade de retirá-los em ponto físico. O bilhete poderá ser visualização no site IngressoSA, na seção “Meus Pedidos”.

Torcida Premiada

As trocas dos ingressos do programa Torcida Premiada também começam a acontecer nesta sexta-feira (25).

Para realizar a ação, o contribuinte deverá apresentar a certidão negativa do imóvel e o documento pessoal original com foto do titular.

Assim, as trocas ocorrerão somente de forma presencial em dois locais. No Estádio Jonas Duarte, na arquibancada da bilheteira descoberta, as trocas ocorrerão na sexta-feira (25), das 09h às 18h, e na segunda-feira (28), das 09h às 18h30.

Já no Rápido do Anashopping, a ação poderá ser feita no mesmo horário na sexta-feira (25). Contudo, na segunda-feira (28), as trocas ocorrerão das 08h e 17h.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!