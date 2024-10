Márcio Corrêa publica vídeo com gracinha em ônibus e depois exclui

Material, no entanto, em pouco tempo passou a circular em grupos de WhatsApp

Pedro Hara - 03 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

Em busca de aumentar o antipetismo em Anápolis, o candidato a prefeito Márcio Corrêa (PL) parece ter se arrependido de um vídeo que publicou no Instagram na noite desta quinta-feira (03).

Ao passar por um ônibus fora de serviço da Urban, o neobolsonarista apontou para as janelas que mostravam os bancos vazios e exclamou: “olha os ‘eleitor’ do Lula aqui, ôh! Cheio de eleitor do Lula”.

Para reforçar a provocação, foi inserido na edição do vídeo o barulho de um grilo.

Após a publicação, o material parece não ter sido bem recebido e foi excluído. Mas em pouco tempo passou a circular em grupos de WhatsApp.