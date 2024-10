Onde assistir Corinthians x Internacional pelo Campeonato Brasileiro no sábado (05)

Timão precisa pontuar para sair do Z-4, enquanto Colorado almeja se aproximar da zona de classificação para Libertadores

Augusto Araújo - 03 de outubro de 2024

Corinthians e Internacional duelam pelo Brasileirão neste sábado (05). (Foto: Rodrigo Coca/ Corinthians / R Duarte/ Internacional/)

Procurando uma luz para sair da zona de rebaixamento, o Corinthians enfrenta o Internacional neste sábado (05), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), a partir das 19h.

Depois de esboçar uma reação com três vitórias seguidas – somando Brasileirão e Copa Sul-Americana, o Timão volta a assustar os torcedores após dois tropeços seguidos.

Pela Série A, o clube perdeu para o São Paulo por 3 a 1, no último domingo (29). Já disputando a Copa do Brasil, foi superado pelo Flamengo, com um gol do lateral-esquerdo Alex Sandro, que decretou o 1 a 0 para os cariocas.

Assim, o Corinthians terá de reencontrar a motivação para somar pontos e sair da zona de rebaixamento. Ele está no 17º lugar e precisa de um mero empate para deixar o Z-4 (caso o Vitória não pontue diante do Atlético-MG).

O Colorado, por outro lado, vive uma situação mais confortável e briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, ocupando a 7ª posição.

A última partida, inclusive, foi um triunfo sobre o Vitória. Alan Patrick e Wesley (este por duas vezes) fizeram os gols do time gaúcho, enquanto Wagner Leonardo diminuiu para o time baiano. Placar final, 3 a 1.

O jogo entre Corinthians e Internacional terá transmissão do Premiere, pelo sistema de pay-per-view. Os sites Placar UOL e Globo Esporte também repercutem os melhores momentos em tempo real.