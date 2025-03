Homem que ganhou na loteria revela como o sonho acabou se tornando um verdadeiro pesadelo

Ade queria criar um destino de lazer conceituado e educativo, mas as autoridades não gostaram do plano

Anna Júlia Steckelberg - 31 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O que parecia ser um grande projeto de lazer se transformou em um verdadeiro pesadelo para Adrian Bayford, um ex-carteiro que ficou milionário ao ganhar na loteria.

Desde que recebeu a permissão para transformar sua propriedade de luxo em um aluguel de temporada, Ade, como é conhecido, passou a investir em diversos empreendimentos.

No entanto, sua mais recente ideia de construir um parque aquático foi barrada pelo conselho local.

O projeto previa a construção de um parque temático em 8 hectares de sua propriedade georgiana de 80 hectares, que já abrigava um vinhedo do tamanho de seis campos de futebol.

Para viabilizar a ideia, seis prédios seriam demolidos, além da implantação de um estacionamento para 90 veículos, um labirinto e um passeio de trem.

De acordo com documentos do BNE Urban Design, a atração foi considerada muito “urbana” para a localização rural.

As preocupações incluíam impacto visual, emissão de luz noturna e possíveis problemas de trânsito e inundação. Além disso, um oficial de Saúde Ambiental alertou que o parque poderia se tornar um incômodo para os moradores próximos. Com isso, o conselho decidiu barrar o projeto.

Esse não foi o primeiro revés enfrentado por Ade. Seu festival anual de rock também sofreu restrições, sendo forçado a mudar de local após vizinhos reclamarem do barulho. Em 2023, o evento foi cancelado no último minuto por falta de licença do conselho.

Apesar das dificuldades, o milionário segue investindo em novas ideias para rentabilizar sua fortuna.

Recentemente, ele promoveu festas temáticas inspiradas em Nova York para até 1.500 convidados por noite, com ingressos a £ 110. O evento incluía refeição de três pratos, entretenimento ao vivo e uma pista de dança inspirada no lendário Studio 54.

Outra aposta de Ade é seu vinhedo de champanhe, incentivado por sua noiva, Tracey Biles. A iniciativa pode aumentar o valor de sua propriedade, apesar de o vinho não poder ser chamado de champanhe por não ser produzido na região francesa homônima.

Com idas e vindas em seus empreendimentos, Adrian Bayford segue tentando transformar sua fortuna em um legado duradouro.

