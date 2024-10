Policial leva tiro e assaltante morre durante confronto na BR-153, em Anápolis

Suspeita é que criminoso estaria tentando roubar um veículo

Gabriella Pinheiro - 03 de outubro de 2024

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Um policial militar precisou ser socorrido após ser baleado durante um confronto com um suposto assaltante na BR-153, em Anápolis, na manhã desta quinta-feira (03). O criminoso, por sua vez, morreu no local.

Ao Portal 6, o major Osvaldo Abraham informou que a situação aconteceu por volta das 08h e se deu por uma suposta tentativa de roubo de veículo.

Durante o confronto, o policial militar – lotado no 28º Batalhão de Polícia Militar – foi atingido na região da canela. Ele, porém, passa bem e foi socorrido.

Equipes da PM foram acionadas e, no momento, atuam no local para apurar a situação. Conforme o major, o suposto autor permanece no local.

Mais informações a qualquer momento.