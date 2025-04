Mulher é presa após “esquecer” de pagar pelas compras no supermercado Rio Vermelho, em Anápolis

Câmeras de segurança registraram a suspeita passando pelo caixa com o carrinho lotado

Davi Galvão - 13 de abril de 2025

Caso foi registrado pelas câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi presa na manhã deste domingo (13) ao tentar sair de um supermercado no bairro Jundiaí, em Anápolis, com diversas mercadorias sem pagar. O caso ocorreu no Rio Vermelho e mobilizou a Polícia Militar (PM).

Conforme apurado pelo Portal 6, a fiscal do estabelecimento percebeu que a cliente utilizava o caixa rápido — destinado a até 15 itens — com um carrinho cheio de produtos. Ao notar a tentativa de evasão, ela acionou a PM.

A suspeita foi abordada pela funcionária no estacionamento e afirmou, inicialmente, que estava em posse da nota fiscal. Em seguida, admitiu que não havia efetuado o pagamento e alegou ter se “distraído”.

Ela também disse que se dirigia ao carro para buscar a bolsa com os cartões e se ofereceu para pagar pelos produtos naquele momento.

De acordo com o auto de exibição e apreensão, foram recuperados 60 itens, entre alimentos e produtos de limpeza, totalizando R$ 1.837,34.

A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e, posteriormente, apresentada à delegacia, onde foi presa em flagrante por tentativa de furto.

