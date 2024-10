Caiado rebate ataque de Bolsonaro, diz não ter medo e se lança a 2026

Folhapress - 04 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

RANIER BRAGON – O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou em entrevista à reportagem que será candidato à Presidência da República em 2026, além de ter respondido de forma indireta ao ataque desferido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que o chamou de “governador covarde”.

Falando sobre si mesmo na terceira pessoa, Caiado afirmou que “Ronaldo Caiado é um homem que Deus o poupou do sentimento do medo”, ao ser questionado sobre como recebeu a crítica de Bolsonaro.

O governador mencionou ainda live em que Bolsonaro afirmou que não teria se referido a ele especificamente, mas a governadores que preferiram seguir as orientações dos órgãos de saúde durante a pandemia da Covid-19 e fechar o comércio.

Bolsonaro esteve em Goiânia no último dia 24 para participar de comício de seu candidato, Fred Rodrigues (PL). Na ocasião, afirmou: “Criaram um terror no Brasil. Nós, na pandemia, fizemos o que tinha que ser feito. Fui contra governadores que falavam “fique em casa, a economia a gente vê depois”. Governador covarde! Não tinha como fugir do vírus”, disse o ex-presidente, enquanto apoiadores mencionavam o nome de Caiado.

O governador de Goiás e Bolsonaro, que têm uma relação de altos e baixos, travam uma disputa particular em Goiânia.

Na mesma live em que afirmou que não havia se referido especificamente a Caiado ao proferir a expressão “governador covarde” no comício em Goiás, Bolsonaro disse que “vai passar o trator em cima do candidato do governador”.

Caiado tem passado os últimos dias em eventos sucessivos ao lado de seu pupilo, o empresário e ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil).

Os dois candidatos tentam uma vaga no segundo turno, em uma eleição em que há mais dois nomes competitivos, o do senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o da deputada federal Adriana Accorsi (PT).

O duelo Caiado versus Bolsonaro tem como pano de fundo a sucessão de Lula (PT).

Na entrevista à Folha, dada na ala residencial do Palácio das Esmeraldas, sede do executivo estadual, o governador de Goiás afirmou que vai disputar a Presidência da República independentemente do resultado da atual eleição em Goiânia.

Com boa avaliação de sua gestão, ele busca protagonismo no campo da direita, já que Bolsonaro está inelegível.

“Sou candidato em em 2026 até porque colhi uma experiência muito grande com cinco mandatos de deputado federal, um mandato do senador e, agora, dois mandatos governador. O que nós realizamos em Goiás, um estado que estava totalmente destruído, com envolvimento de corrupção, desmandos da máquina pública, mostra que Goiás, como também o Brasil, tem um potencial enorme, basta ser bem gerido.”

O governador disse ter anuência do seu partido para se lançar na empreitada.

A inelegibilidade de Bolsonaro abriu uma disputa de bastidores de aliados e de outros atores do campo conservador para concorrer contra a possível candidatura de Lula à reeleição.

Além de Caiado, outros nomes cotados para o posto são os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

Apesar de Caiado negar que o resultado do duelo com Bolsonaro em Goiânia seja fundamental para seus propósitos, eventual derrota terá simbolismo negativo para o o chefe do Executivo de Goiás.

Além da capital, Caiado e Bolsonaro se enfrentam ainda nas outras duas maiores cidades do estado, as únicas que, além de Goiânia, podem ter segundo turno.

Em Aparecida de Goiânia, Caiado tem como candidato Leandro Vilela (MDB). Bolsonaro, Professor Alcides (PL). Em Anápolis, o governador caminha para sofrer uma derrota. Sua candidata, Eerizania Freitas (União Brasil) não decolou em pesquisas. Lá o nome de Bolsonaro, Marcio Correa (PL), rivaliza com o petista Antonio Gomide.