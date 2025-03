Motorista goiana consegue acordo de R$ 215 mil após grave acidente de trabalho

Paulino Henjengo - 20 de março de 2025

Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Foto: Reprodução)

Uma motorista conseguiu um acordo judicial no valor de R$ 215 mil após se envolver em um grave acidente de trabalho.

A mulher era funcionária de uma empresa de transportes do município de Bela Vista de Goiás em 2023 – período do incidente – e, teve o seu contrata encerrado, devido a uma aposentadoria por invalidez em decorrência do fato.

Com isso, a motorista acionou a Justiça para obter uma indenização da empresa, visto que o acidente aconteceu durante o expediente dela.

Asism, o caso foi levado para o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC) de Aparecida de Goiânia.

A audiência de conciliação aconteceu na última terça-feira (18). e foi conduzida pela juíza do Trabalho Nara Borges. Assim, as partes chegaram ao acordo e entendeu-se que a empresa deve pagar a indenização à trabalhadora até o dia 18 de abril.

No ato, a trabalhadora relatou que está recebendo a aposentadoria e que vai destinar os valores para adquirir uma casa própria.

