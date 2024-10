Conheça a carne perfeita para preparar na grelha durante o churrasco

Corte diferenciado e suculento se tornou o queridinho do momento e é boa opção para quem gosta de momentos especiais ao redor da brasa

Magno Oliver - 04 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Minerva Foods)

Quando o assunto é reunir amigos, familiares e pessoas queridas, nada mais indicado que um churrasco especial para isso.

E uma carne especial também é a pedida para o sucesso da ocasião.

Já ouviu falar da entrecôte? Essa carne se tornou a queridinha do momento e vem ganhando cada vez mais espaço nas churrasqueiras dos brasileiros.

O entrecôte é muito famoso pelo seu sabor marcante, suculento e textura fibrosa bem macia. Uma receita deliciosa bombou nas redes e trouxemos para você curtir ao redor da brasa.

O entrecôte é um corte que é retirado da parte dianteira do contrafilé e possui uma camada de gordura que ajuda a preservar o sabor durante o preparo. Quando levamos à grelha, a peça mantém sua textura suculenta e macia, pois a gordura derrete lentamente, realçando o sabor e evitando que a carne resseque.

Dessa forma, essa combinação faz com que o entrecôte seja uma escolha certeira para quem quer impressionar os convidados com um corte macio e cheio de sabor. A peça é muito versátil e possui uma facilidade muito tranquila de preparo e até armazenamento.

Ele se adapta bem a diferentes estilos de churrasco, seja ele em fatias finas, tiras mais grossas, a suculência, maciez e o sabor característicos estarão sempre mantidos.

E como uma dica boa de preparo, o canal do YouTube do Minerva Foods trouxe uma receita de entrecôte ao molho de chimichurri que é o fino do fino da gastronomia de boa qualidade.

Para preparar, coloque azeite na panela, cebola picada, meio pimentão vermelho picado, 4 dentes de alho e refogue um pouco até o alho começar a dourar. Feito isso, adicione 1 colher de sopa de pimentão desidratado, orégano, páprica, pimenta do reino e misture.

Depois disso, entre com 1 xícara de água, 1 de vinagre, e deixe cozinhar por 30 minutos. Coloque sal a gosto e cebolinha. Na grelha, leve o corte de entrecôte de 250g para assar por 7 minutos cada lado.

Por fim, é só tirar da brasa e servir com o molho pronto.

Confira o vídeo completo da receita:

