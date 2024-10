6 dicas de churrasqueiro para maximizar o sabor da carne e deixá-la perfeita

Pequenos ajustes como os exibidos a seguir farão uma diferença enorme no sabor e na qualidade do seu alimento

Magno Oliver - 03 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Parisienne Prime)

Churrasco é bom, mas não é todo mundo que sabe preparar, gerir o tempo das peças e organizar os temperos e tudo mais para servir a carne com maior qualidade possível.

Assim, a busca pela carne perfeita exige técnica, paciência e muita atenção a vários detalhes. Afinal, maximizar o sabor vai muito além de só colocar o tempero.

Dessa forma, reunimos dicas e visões de churrasqueiros profissionais e especialistas no assunto para tornar a carne do seu churrasco ainda mais suculenta e saborosa.

1. O uso inteligente do sal grosso

Temperar a carne com o sal grosso é essencial, no entanto, é preciso ter bom senso com a quantidade. A dica dos churrasqueiros renomados é não exagerar na dose e espalhar na carne e na gordura, mas batendo de leve e retirando o excesso para não salgar.

2. Escolha carne bem vermelha e fresquinha

Para saber se a carne está boa para o seu churrasco, é preciso selecionar o corte que esteja bem fresco e vermelhinho. Assim, caso você pegue um corte que esteja escuro, não compre. Isso indica que ela ficou muito tempo no balcão para ser vendida e pode começar a perder suas propriedades.

3. Salgar a carne é cinco minutos antes do churrasco

Nada de ficar dias com ela marinada, muito menos salgar de um dia para o outro. O sal absorve os líquidos que dão sabor à carne e isso faz com que ela fique em estado de “bacalhau”: seca e bem salgada.

4. Truque com o carvão

Existe um manuseio inteligente que devemos ficar atentos a respeito do carvão. Os especialistas reforçam que o ideal é que ele fique a 10 centímetros da grelha. Assim, para atingir essa distância, faça uma pirâmide com os pedaços maiores e confira se está na medida.

5. Reaproveitando as cinzas do carvão

Engana-se quem pensa que elas não são úteis na hora do churrasco. Os churrasqueiros profissionais espalham as cinzas do churrasco anterior sobre o carvão que será queimado. Assim, a ação diminui a fumaça quando os pingos de gordura caírem.

6. O truque da grelha

Por fim, a orientação para se obter o melhor proveito de sabor da sua carne é assar ela primeiro com a gordura para cima. Isso vai fazer ela derreter, penetrar na carne e trazer mais suculência para a peça. Quando a parte de baixo dela já estiver dourada, vire a gordura para o fogo, isso fará com que o calor penetre a carne e ela asse mais lentamente.

