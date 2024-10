Estudante de arquitetura viraliza ao planejar “cela especial” para caso Gusttavo Lima seja preso

Jovem afirmou que intenção era manter “conforto” a altura do artista, tendo até mesmo um violão à disposição

Thiago Alonso - 04 de outubro de 2024

Jovem planejou espaço dedicado ao cantor na cadeia. (Foto: Reprodução/TikTok)

Em meio a polêmicas envolvendo um mandado de prisão contra Gusttavo Lima, uma estudante de arquitetura viralizou ao “planejar” o que seria uma cela especial, para caso o artista seja preso.

Em um vídeo divulgado no TikTok, Amanda Moraes (@amandaltman) utilizou um programa para simular como seria o ambiente, pensando exclusivamente nos gostos do “Embaixador”. A publicação já soma mais de 143,5 mil visualizações e quase 18 mil curtidas.

No registro, a jovem explicou que tentou manter o máximo de conforto possível para o cantor, pois “apesar de ter sido preso, ele ainda é muito rico”.

Diante disso, a influenciadora montou um espaço pequeno, mas ainda bem decorado, com direito a um quadro com um belo cavalo — parecido com o que o artista utiliza em shows.

“Eu fui dar uma analisada na casa dele e simplesmente falei ‘eu não vou fazer igual’, porque não deu para colocar um milhão de colunas gregas dentro da cadeia”, disse, brincando.

Facilitando a vida carcerária do dono da voz de “Cep Novo”, Amanda ainda adiciona diversos compartimentos e espaços de armazenamento, incluindo gavetas embaixo da cama — todos amadeirados, conforme as preferências do cantor.

Para completar o cenário, que, de acordo com a influenciadora, foi inspirado nas cadeias da Noruega, também é colocado um violão.

“Gusttavo Lima não é o Gusttavo Lima sem o violão. Ele vai poder cantar sertanejo para os presos, imagina você tá lá preso e aí você ouve o Gusttavo Lima cantar”, disse.

Por fim, a estudante finaliza a decoração adicionando uma mesa, com direito a televisão “para ele poder compor as próximas músicas”.