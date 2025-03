É para isso que o leite condensado foi criado (não era para fazer doce)

Nutricionista explica a origem histórica da função do alimento e como isso chegou aos dias atuais como queridinho da confeitaria

Magno Oliver - 26 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Na cobertura do bolo, no enroladinho de queijo, com frutas, o leite condensado é um alimento universal que se encaixa em vários tipos de receitas.

Assim, o leite condensado é um produto lácteo obtido pela remoção parcial da água do leite com a adição de açúcar. O francês Nicolas Appert descobriu o “doce” em 1820 em uma pesquisa para esterilização e conservação de alimentos em embalagens fechadas.

Queridinho nas receitas e pelas confeitarias, o leite condensado é o alimento mais consumido no mundo dos doces.

Mas você sabia que a criação dele não teve um pensamento inicial para o mundo da confeitaria e demais campos? Um nutricionista explicou a função original dele.

Em seu perfil no Instagram, o Nutricionista João Muzzy bombou nas redes trazendo a explicação histórica da criação desse condimento doce.

“Com quantos anos você descobriu que o leite condensado não foi feito para fazer sobremesa e sim para fazer leite?”, diz o nutricionista.

“Esse preparo foi uma técnica desenvolvida para conservar o leite por mais tempo porque no passado não tinha refrigeração e o leite de vaca estragava muito rápido”, explica.

O especialista conta que em 1856, um inventor americano Gail Borden patenteou o processo de condensação do leite onde nada mais é do que reduzir a atividade de água do leite e adicionar açúcar.

Assim, isso faz com que o leite dure por muito mais tempo. Essa técnica teve desenvolvimento pensado para facilitar o transporte do leite, principalmente para os campos de guerra.

Isso porque o leite normal, in natura, estragava muito rápido e ele em estado condensado durava muito mais tempo.

Confira o vídeo completo com a dica:

https://www.instagram.com/reel/DHmDk2SpQTc/?igsh=MWV0NmdkejJqOTE4ZQ%3D%3D

