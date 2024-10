Oração para um sábado de muita paz e tranquilidade

Prece pode ser feita logo ao acordar e em um momento que a pessoa esteja sem preocupação

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2024

Para quem busca encontrar tranquilidade e paz ao longo deste sábado (04), uma oração pode ser a chave que você procura para atingir a meta.

É importante que essa oração seja feita logo ao acordar e que você a faça em um momento que estiver calmo (a) e sem preocupações na mente.

Oração para um sábado de muita paz e tranquilidade

Senhor Deus, Criador do céu e da terra, agradecemos por este sábado, dia de descanso e renovação, que nos concedes em Tua infinita bondade. Que este dia seja marcado por Tua paz e por Tua presença em nossos corações. Abençoa-nos com a Tua sabedoria, para que possamos refletir sobre os Teus ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas, buscando sempre a Tua vontade em tudo o que fazemos.

Concede-nos, ó Pai, um espírito de gratidão por todas as bênçãos que recebemos durante a semana. Que possamos descansar em Ti, deixando de lado as preocupações e ansiedades, confiando que Tu és o nosso sustento e refúgio. Que o sábado seja um dia de repouso, mas também de renovação espiritual, no qual possamos fortalecer nossa fé e nosso relacionamento contigo.

Senhor, pedimos que abençoes nossas famílias, nossos lares e todos aqueles que amamos. Que este sábado traga harmonia, união e alegria em nossos lares, e que possamos compartilhar Tua graça com todos ao nosso redor. Que a luz do Teu amor brilhe em nossas vidas, para que sejamos testemunhas da Tua bondade e misericórdia.

Abençoa também aqueles que estão passando por dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Que este sábado traga conforto e esperança para os aflitos, e que todos possam encontrar em Ti a paz que excede todo o entendimento.

Neste dia santo, pedimos que nos guies pelo caminho da retidão, que nos fortaleças contra as tentações e nos ensines a viver de acordo com os Teus preceitos. Que possamos sair deste dia mais próximos de Ti, prontos para enfrentar uma nova semana com fé, coragem e alegria. Amém.

