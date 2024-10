Gizelly organiza peões para voto em massa em Sacha em ‘A Fazenda’

Para ela, ele deve ir para a berlinda por votos da casa

Folhapress - 06 de outubro de 2024

Gizelly e peões. (Foto: Reprodução/Playplus)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Os participantes de A Fazenda 2024 (RecordTV) reforçaram o alvo em Sacha Bali.

Os peões discutiram sobre a próxima Roça, e Gizelly incentivou os peões a votarem em Sacha. Para ela, ele deve ir para a berlinda por votos da casa.

Gui: “Ele quer ir para a Baia para sair dos votos da casa”.

Luana: “Ele não quer ouvir tudo o que a gente vai falar”.

Gizelly: “Ele vai ouvir, sim. Vou avisar para as pessoas não colocarem ele na Baia, para ele ouvir 15, 20 pessoas votando nele”.

Em seguida, Gizelly foi até onde Zé Love, Flor, Zaac, Fernanda, Luana, Juninho, Babi, Albert e Gilson. Ela disse que Sacha quer ir para a Baia e pediu que ninguém faça isso, para que ele receba vários votos na Roça.

Zé: “Ele vai pedir para ir para a Baia para não ouvir todo mundo falar dele [na votação], porque quem vai falar dele é só quem puxar, e ainda tem uma chance de, quem for próximo dele, não puxar ele para a roça”.

Gizelly: “Já entendi tudo, gente. Ele acha que todo mundo vai votar no Yuri. Aí ele pensou: ‘Se o Yuri for, ele não me puxa’. É isso”.