Motociclista quebra bomba de combustível após abastecer e veículo parar na estrada, em Goiás

Funcionários da unidade acionaram a Polícia Militar (PM), que compareceu no local

Samuel Leão - 07 de outubro de 2024

Bomba de combustível depredada. (Foto: Reprodução)

Um abastecimento em um posto de gasolina acabou virando caso de polícia, após um homem, de 34 anos, quebrar uma bomba de combustível depois de abastecer R$ 10 e conseguir trafegar por apenas duas quadras, ficando parado “na estrada”. O caso aconteceu em Goianira, na noite de domingo (06).

Por volta das 23h, o motociclista, que trafegava em uma Honda CG Titan de cor azul, chegou no estabelecimento, situado na avenida José Antônio Gabriel. Após abastecer, ele pagou a quantia e deixou o local.

Poucos minutos depois, o veículo teria parado de rodar, o que fez com que o suspeito retornasse até o posto de combustível e tirasse satisfação com um funcionário do local.

Insatisfeito com a explicação do trabalhador, ele se revoltou e iniciou uma discussão, chegando a pegar o capacete e quebrar a bomba de combustível.

Os funcionários da unidade acionaram a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local e colheu depoimentos dos envolvidos. O suposto autor foi autuado pelo crime de dano.

Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e teve a moto recolhida para o pátio, uma vez que o veículo estava em condição irregular.