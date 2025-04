Mulher morre após grave acidente de trânsito na GO-080

Condutor do veículo teria perdido o controle da direção, fazendo com que o carro capotasse várias vezes

Paulino Henjengo - 18 de abril de 2025

Estado do veiculo após acidente (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito, registrado na manhã desta quinta-feira (18) resultou na morte de uma idosa, de 93 anos, e deixou outras três pessoas feridas na GO-080 na altura do km 46, no sentido Goiânia-Nerópolis.

Ao todo quatro pessoas estavam no veículo. A ação ocorreu quando um jovem de 25 anos, condutor do carro, teria perdido o controle da direção fazendo com que o automóvel capotasse várias vezes até parar no canteiro central da rodovia. Após o ocorrido, ele foi encontrado deambulando pela via, com sinais de agitação.

No banco do passageiro dianteiro estava uma jovem de 21 anos, que apresentava escoriações no braço e uma suspeita de fratura no punho direito.

Já no banco traseiro, encontrava-se uma mulher, de 59 anos. Ela relatava fortes dores no braço, além de apresentar uma fratura na região úmero-clavicular direita, dormência nos pés e dor de cabeça intensa.

No entanto, a quarta ocupante do veículo, identificada como Amélia Rosa de Oliveira, foi encontrada já fora do carro, sem sinais vitais. O chamado de socorro foi feito por um motorista que passava pelo local. Ele acionou o Corpo de Bombeiros que confirmou o óbito ainda na via pública.

As demais vítimas foram estabilizadas e, em seguida encaminhadas ao hospital para atendimento médico.

Todos os itens recolhidos junto ao veículo e o corpo da vítima fatal, foram deixados sob custódia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), para os procedimentos legais cabíveis.

A dinâmica do acidente será investigada pelas autoridades competentes.

