Adolescente grávida sofre acidente de moto e perde bebê em Anápolis

Vítima foi socorrida e teria chegado ao hospital com a criança ainda com vida

Paulo Roberto Belém - 08 de outubro de 2024

Veículo que se envoolveu no acidente (Foto: Reprodução)

Uma adolescente grávida, de 16 anos, acabou perdendo o bebê após ter sofrido um acidente de moto na tarde do último domingo (06) no Jardim Primavera, região Extremo-Leste de Anápolis.

Ela estaria grávida de 08 meses e foi levada para o Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) com o bebê ainda em vida. Somente após o atendimento na unidade médica que foi constatado o falecimento da criança.

Imagens flagraram que a vítima estava na garupa do veículo que era conduzido pelo esposo, um jovem de 21 anos, quando um Fiat Uno bate em cheio de frente com o casal, que em seguida cai no asfalto.

O motorista do carro teria fugido do local, mas identificado por ser uma pessoa conhecida da região – que mora nas redondezas.

A vítima continua hospitalizada e deve ser ouvida pela Delegacia Especializada de Crimes de Trânsito assim que receber alta hospitalar.