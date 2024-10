Mulher que ganhou na loteria conta por que o sonho se tornou um grande pesadelo

Segundo ela, prêmio conseguiu arruinar a vida dela

Gabriella Pinheiro - 08 de outubro de 2024

Globo com bolas para sorteios. (Foto: Divulgação/Loterias Caixa)

O sonho de ganhar na loteria e conquistar uma bolada acabou se tornando um grande pesadelo para uma mulher que viu a conquista se transformar em uma tremenda dor de cabeça do dia para noite.

A ganhadora, que arrebatou exatos £ 450.000, afirmou que isso arruinou a vida dela. Isso porque ela foi bombardeada pelos familiares, que queriam uma parte do valor.

“Nunca pensei que ganhar na loteria seria outra coisa senão a realização de um sonho. […] Mas aqui estou, com mais dinheiro do que jamais imaginei, e parece que minha vida está desmoronando”, escreveu ela no Reddit.

Tudo teria começado com o namorado dela que, sozinho, decidiu o que seria feito com o dinheiro ganho na loteria. Segundo ela, o namorado – que chama James – queria largar o emprego, comprar um carro de luxo e investir.

“Quando sugeri que levássemos as coisas devagar e talvez falássemos com um consultor financeiro, ele ficou na defensiva. Ele me acusou de não confiar nele e disse que eu estava tentando controlar tudo”, ela explicou.

Não o bastante, familiares decidiram se envolver. Até mesmo os pais dela, com quem ela sempre teve um relacionamento tenso, rapidamente quiserem se reconectar, assim como a irmã.

“Então minha família se envolveu. Meus pais, com quem sempre tive um relacionamento tenso, de repente quiseram se reconectar. […] Minha irmã, que sempre teve inveja de mim, exigiu uma parte abertamente, dizendo que merecia por todas as vezes que me ‘apoiou’. Parecia que todos estavam me olhando de forma diferente, como se eu fosse apenas um banco para eles agora”, alegou.

No fim das contas, ela e o namorado acabaram se separando e ele ainda levou uma parte da quantia da loteria como presente de despedida. Além disso, na época, os pais dela também passaram a exigir mais dinheiro.

“Minha irmã me chamou de gananciosa e me acusou de abandonar minha família. Eu me senti presa e sobrecarregada, incapaz de fazer alguém feliz”, acrescentou.

