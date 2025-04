Placa contraditória chama atenção de visitantes: “pelo menos tá educado”

Sinalização gerou muitos questionamentos nas redes sociais

Anna Júlia Steckelberg - 15 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Facebook)

Você já foi convidado a entrar… e expulso na mesma frase? Pois foi exatamente essa a sensação de quem deu de cara com uma placa que está confundindo meio mundo nas redes sociais.

Com os dizeres “Seja bem-vindo” no topo e logo abaixo um firme “Proibido entrada”, o aviso conseguiu a façanha de ser recepção calorosa e portão fechado ao mesmo tempo. Um verdadeiro plot twist visual que rendeu gargalhadas — e milhares de compartilhamentos.

A imagem do cartaz viralizou justamente pelo paradoxo que carrega: como assim é pra entrar e não entrar ao mesmo tempo? Seria um teste psicológico? Uma pegadinha do malandro? Ou apenas alguém com muita educação e pouca coerência?

A internet, claro, fez o que sabe fazer de melhor: zoar com elegância.

Entre os comentários mais icônicos estão:

“Entre e caia fora”.

“Pelo menos tá educado”.

“Pronto, agora é proibido ser calvo”.

Embora engraçada, a placa levanta um questionamento real: quem nunca ficou confuso com sinalizações mal feitas por aí? De placas que dizem “Estacionamento proibido das 6h às 22h – Exceto domingos e feriados – Exceto exceções” até setas que apontam para todos os lados, o Brasil é praticamente um parque de diversões da sinalização ambígua.

No caso do “bem-vindo, mas proibido”, o mais provável é que alguém tenha tentado ser cordial sem pensar muito na sequência lógica das mensagens. Ou talvez só tenha faltado uma vírgula e uma boa dose de revisão.

