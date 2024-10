Saiba quanto cada candidato pode gastar no 2º turno em Goiânia, Anápolis e Aparecida

Valores devem respeitar o limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral

Pedro Hara - 08 de outubro de 2024

Candidatos terão verba mais enxuta para 2º turno eleitoral. (Montagem: Portal 6)

Após o término do 1º turno, no último domingo (06), foi confirmada a realização do 2º turno em três cidades de Goiás.

Marcado para o dia 27 de outubro, o 2º turno para o Executivo será disputado entre Sandro Mabel (UB) e Fred Rodrigues (PL) em Goiânia, Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL) em Anápolis, e Leandro Vilela (MDB) e Professor Alcides (PL) em Aparecida.

Assim como no 1º turno, todos os candidatos devem respeitar o limite de gastos estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a disputa.

Em Goiânia, Mabel e Fred poderão desembolsar até R$ 3,3 milhões, um valor R$ 5 milhões menor do que o teto de R$ 8,4 milhões do 1º turno.

Em Anápolis, Gomide e Márcio têm o limite de R$ 343 mil, em comparação com os R$ 859 mil permitidos no 1º turno.

Por fim, em Aparecida, o teto de gastos é de R$ 2,8 milhões, uma redução de R$ 4,2 milhões em relação ao limite de R$ 7 milhões do 1º turno.