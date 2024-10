Vereador mais velho entre os eleitos nas capitais do Brasil é de Goiânia

Com 79 anos, edil foi recebeu 5.726 mil votos no último domingo (06)

Pedro Hara - 08 de outubro de 2024

Tião Peixoto é pai de Bruno Peixoto, presidente da Alego. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pai do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), Tião Peixoto (PSDB) foi eleito vereador em Goiânia no último domingo (06), com 5.726 votos.

A eleição o coloca como o edil mais velho entre os eleitos nas 26 capitais do país. Aos 79 anos, Tião assumiu o cargo por 121 dias na legislatura atual, substituindo Paulo Magalhães (UB), que não foi reeleito.

Ele também foi vereador entre os anos de 1997 e 2002.