Motorista de app em Anápolis ficou com medo, mas se deu bem ao levar traficantes para motel

História foi contado para influencer da categoria e rendeu bastantes elogios ao profissional

Gabriella Pinheiro - 09 de outubro de 2024

Motorista de aplicativo de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo passou por uma situação inusitada durante uma corrida em Anápolis, após levar dois traficantes até um motel. O momento, que se encaminhava para uma suposta “cilada”, teve uma reviravolta e acabou terminando bem para o prestador de serviço.

O relato foi contado pelo próprio condutor no perfil do Instagram de um influencer da categoria, Lucas Dias, e rendeu bastantes elogios ao profissional.

No vídeo, ele afirma que a história teve início após ele receber a proposta para ir até um bairro perigoso na cidade e levar uma suposta passageira até um motel.

“Chamou uma corrida para um bairro meio perigoso em Anápolis, para um motel, na 99 negocia. Eu negociei, coloquei o valor mais alto que tinha, 50 e poucos reais, e fui”, destacou.

No local, o motorista teve a primeira surpresa. Ao parar na esquina, ele se deparou com dois homens, que começaram a vir na direção dele e posteriormente entraram no veículo.

Ao questioná-los sobre estar procurando uma mulher – que teria solicitado a corrida -, ele foi informado que a responsável era uma tia e que a viagem seria para eles.

“Eles entraram no carro e começaram a cochichar. Eu pensei: “deu problema. Vou ser roubado”, afirmou.

Temeroso sobre os próximos passos da dupla, ele então virou para trás e disse: “se vocês forem me roubar, me matar, já faz logo que eu estou aqui pronto”.

Foi nesse momento que ele foi informado que ambos eram namorados e traficantes e que apenas queriam ir para o motel para aproveitar a noite.

No fim da corrida, ele ainda faturou um pouco mais que o planejado, levando R$ 70.

“Rapaz, o susto deve ter sido bom viu. Testou o coração”, brincou um.

“Esse dai é corajoso”, alegou outro.

